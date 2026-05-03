Selbst ein so erfahrener Fußballprofi wie Andrej Kramaric hat so ein Spiel selten erlebt. Der VfB Stuttgart vermasselte dem Kroaten einen - eigentlichen - Festtag.
03.05.2026 - 09:36 Uhr
Andrej Kramaric hat fassungslos auf den vergebenen Sieg der TSG Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart reagiert. „Das war schon Wahnsinn und sehr unreif und sehr chaotisch“, kritisierte der 34 Jahre alte Offensivstar der Kraichgauer nach dem 3:3 im Duell der Landesrivalen und dem Last-Minute-Ausgleich der Gäste durch Tiago Tomas (90.+6).