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Nach 80 Jahren Traditionsgeschäft verlässt Esslingen jetzt doch - Chef spricht Klartext

Nach 80 Jahren: Traditionsgeschäft verlässt Esslingen jetzt doch - Chef spricht Klartext
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Geschäftsführer Claudio Lai im Juwelier Brogle: Der Umzug läuft auf Hochtouren. Foto: Roberto Bulgrin

Eigentlich wollte der Traditionsjuwelier Brogle in Esslingen bleiben. Jetzt schließt das Geschäft doch und zieht um. Der Geschäftsführer wählt klare Worte.

Esslingen: Sebastian Xanke (xan)

Nach rund 80 Jahren ist Schluss. Zumindest in Esslingen. Der Traditionsjuwelier Brogle verlässt die Stadt. Im Geschäft stapeln sich am Mittwochmittag Kartons, die Vitrinen sind leergeräumt. Ein Umzug steht an. Wohin? Nach Stuttgart. Für Außenstehende ist das überraschend. Ende Oktober 2025 hieß es noch vom damaligen Geschäftsführer und Mitinhaber Florian Hermanns, dass das Geschäft in der Esslinger Straße „Am Kronenhof“ bleibe - trotz Insolvenzverfahren und Verkauf an die „Brogle Selection Europe GmbH“. Was ist seitdem passiert?

 

Die Faktenlage ist simpel: Florian Hermanns ist nicht mehr Geschäftsführer. Und auch Sandra Brogle, die das Marketing und die Eigenmarke „Brogle selection“ verantwortete, ist nicht mehr Teil des Unternehmens. Seit Februar 2026 hat Claudio Lai die Zügel als Geschäftsführer in der Hand. Die neuen Eigentümer haben ihn eingesetzt, zuvor war der 39-Jährige im Bereich der Innenarchitektur tätig.

Kriminalität in der Straße „Am Kronenhof“ in Esslingen

Einen Hauptgrund für die Insolvenz sieht Lai in der vergangenen Preispolitik und der angespannten Situation mit einigen Lieferanten. „Deshalb hat man sich dazu entschlossen, einen neuen strategischen Kurs einzuschlagen und diesen eigenständig umzusetzen“, so der neue Geschäftsführer. Allerdings sieht Lai auch im bisherigen Standort des Juweliers ein Handicap. War die Straße „Am Kronenhof“ einst eine beliebte Meile, ist von dem früheren Glanz heute kaum noch etwas übrig.

„Vor ein paar Wochen hat sich die Kriminalpolizei bei uns gemeldet und wollte unsere Überwachungsaufnahmen anschauen. Es sei jemand angeschossen worden“, berichtet der 39-Jährige. Wöchentlich seien zwei bis drei Mails von Kunden gekommen, „dass sie uns eigentlich gerne besuchen würden, aber ihnen die Straße zu unsicher ist“.

Der Juwelier Brogle hat die Tore final geschlossen. Foto: Sebastian Xanke

Brogle zieht von Esslingen nach Stuttgart

Die Polizei könne nicht nachhaltig für Sicherheit sorgen, die Stadt sei ebenfalls ratlos, sagt Lai. Wie blickt die Verwaltung auf die Straße? „Zur Aufwertung des dortigen Bereichs gibt es einen SPD-Antrag von Dezember 2025“, antwortet die Stadt auf Nachfrage. „Die Beantwortung durch uns als Stadtverwaltung erfolgt voraussichtlich im Juni 2026 im Gemeinderat.“ Vorgreifen wolle man nicht. Die Mühlen mahlen langsam.

Claudio Lai stellt fest: „Das Umfeld wird nicht besser. Darunter leidet nicht nur diese Straße, sondern die gesamte Innenstadt.“ Während es an anderen Standorten in der Stadt aber zumindest noch Laufkundschaft gebe, verirre sich kaum jemand in die „Am Kronenhof“.  All das habe dazu geführt, das Geschäft in Esslingen aufzugeben.

Jetzt geht es nach Stuttgart. Genauer gesagt ins Dorotheenquartier, nahe dem Marktplatz in die alten Eppli-Räume in der Bärenstraße. „Der neue Standort ist deutlich besser gelegen. Luxus ist hier zuhause“, sagt Lai. In der näheren Umgebung des Juweliers finden sich dann der Porsche Brand Store, Tiffany und das Breuninger. Rechts neben dem Brogle in Esslingen steht im Gegensatz dazu ein Wettbüro, links findet sich ein Nagelstudio, weiter die Straße hinunter gibt es ein Automaten-Geschäft.

Das Esslinger Traditionsgeschäft Brogle ist bald in der Bärenstraße in Stuttgart zu finden. Foto: Sebastian Xanke

In Stuttgart sei die Miete für das Geschäft trotz der Lage außerdem deutlich günstiger, Panzerglas und andere juwelierspezifische Ausstattung sei ebenfalls vorhanden. Zwischen dem 8. und 15. Juni will Brogle im Dorotheenquartier eröffnen - am 23. Mai war der letzte Verkaufstag in Esslingen. Für einen Teil der Mitarbeitenden wird es auch am neuen Standort weitergehen, sagt Lai. Von den rund zwanzig Beschäftigten bleiben zwölf übrig, dazu kommt eine Nachbesetzung.

Was kommt in den ehemaligen Brogle in Esslingen?

Brogle wurde 1945 in Esslingen gegründet, Familiengenerationen gaben das Juweliergeschäft aneinander weiter. 2010 übernahmen Sandra Brogle und Florian Hermanns, zwei Jahre später folgte eine Online-Präsenz. Der Online-Shop wird auch weiterhin betrieben, die 2018 eröffnete Filiale in Köln ist dagegen geschlossen. Laut dem damaligen Geschäftsführer Florian Hermanns wurde das Geschäft auch durch die Coronapandemie und den Krieg in der Ukraine erschwert.

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Jetzt, in der Gegenwart, ist Schluss in Esslingen. Oder? „Eigentlich schätzen wir Esslingen“, sagt Lai. „Eventuell zieht es uns auch mal wieder hier her.“ In den Am-Kronenhof-Räumlichkeiten soll es indes anders weitergehen. Die Stadt teilt auf Nachfrage mit, dass das City Management bereits Kontakt zu den Inhaberinnen und Inhabern der Geschäftsräume aufgenommen habe. „Im Rahmen des Flächenmanagements werden wir versuchen, die freien Flächen zu vermitteln und weiterhin für einen attraktiven Mix an Geschäften in der Esslinger Innenstadt zu sorgen.“

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