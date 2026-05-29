Nach 80 Jahren Traditionsgeschäft verlässt Esslingen jetzt doch - Chef spricht Klartext
Eigentlich wollte der Traditionsjuwelier Brogle in Esslingen bleiben. Jetzt schließt das Geschäft doch und zieht um. Der Geschäftsführer wählt klare Worte.
Eigentlich wollte der Traditionsjuwelier Brogle in Esslingen bleiben. Jetzt schließt das Geschäft doch und zieht um. Der Geschäftsführer wählt klare Worte.
Nach rund 80 Jahren ist Schluss. Zumindest in Esslingen. Der Traditionsjuwelier Brogle verlässt die Stadt. Im Geschäft stapeln sich am Mittwochmittag Kartons, die Vitrinen sind leergeräumt. Ein Umzug steht an. Wohin? Nach Stuttgart. Für Außenstehende ist das überraschend. Ende Oktober 2025 hieß es noch vom damaligen Geschäftsführer und Mitinhaber Florian Hermanns, dass das Geschäft in der Esslinger Straße „Am Kronenhof“ bleibe - trotz Insolvenzverfahren und Verkauf an die „Brogle Selection Europe GmbH“. Was ist seitdem passiert?