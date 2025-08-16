Um gegen die Abschiebung des Irakers Ramzi Awat Nabi zu demonstrieren, haben sich am Samstagabend Freunde und Kommilitonen des 24-Jährigen am Rotebühlplatz versammelt.
16.08.2025 - 20:53 Uhr
Zwanzig Leute haben die Organisatoren der Kundgebung angemeldet, gekommen sind dann aber fast zehnmal so viele. Trotz Hitze, VfB-Spiel und Semesterferien. Denn vor allem den Kommilitonen und Freunden von Ramzi Awat Nabi ist es ein Anliegen, an diesem Abend auf dem Rotebühlplatz gegen seine Abschiebung in den Irak zu demonstrieren.