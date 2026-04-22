Nach acht Jahren Ehe Toxische Beziehung – „Unser vermeintlich schönes Leben war der Horror“
Ihr neues Leben beginnt auf einer Bank am Spielplatz. Eine Frau mit drei Kindern befreit sich aus einer gewaltvollen Ehe. Was gibt ihr die Kraft dafür?
Ihr neues Leben beginnt auf einer Bank am Spielplatz. Eine Frau mit drei Kindern befreit sich aus einer gewaltvollen Ehe. Was gibt ihr die Kraft dafür?
Vor ziemlich genau drei Jahren sitzt Lena (Name geändert) mit ihren drei kleinen Kindern frühmorgens auf einer Bank am Rande eines Spielplatzes in der Region. Ihr 18 Monate alter Sohn döst im Kinderwagen vor sich hin. Neben ihr sitzt ihr Ältester. Er ist zu diesem Zeitpunkt sechs Jahre alt. Auf der anderen Seite sitzt ihre vierjährige Tochter. Die Kinder sind kurz zuvor aufgewacht. Es ist Lena gelungen, sich heimlich mit ihnen aus der Wohnung zu schleichen. Sie hat sogar noch etwas Milch eingepackt. Hinter den Vier liegt eine furchtbare Nacht. Lenas Nase ist gebrochen, den Bluterguss am Auge verdeckt eine Sonnenbrille. „In dieser Nacht hat er mich gefoltert“, sagt die 47-Jährige.