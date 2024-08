Klimaprotest am Flughafen Stuttgart So konnte Österreichs bekannteste Klimaaktivistin aufs Rollfeld gelangen

Die 27-jährige Anja Windl, eines der bekanntesten Gesichter der Letzten Generation, hat sich am Donnerstag mit einer weiteren Frau auf dem Stuttgarter Airport festgeklebt. In Österreich ist die Aktivistin schon zu hohen Geldstrafen verurteilt worden und saß sogar schon in Haft.