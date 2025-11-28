Nach dem Angriff auf Nationalgardisten will die Trump-Regierung Aufenthaltstitel für Bürger aus 19 Staaten einschränken. Betroffen sind auch Menschen aus Afghanistan.

red/AFP 28.11.2025 - 00:10 Uhr

Nach dem Schusswaffenangriff auf US-Nationalgardisten in Washington mit zwei Schwerverletzten will die Trump-Regierung die Aufenthaltstitel von Staatsbürgern aus 19 Staaten einschränken, darunter Afghanistan. "Ich habe eine umfassende und strenge Überprüfung sämtlicher 'Green Cards' für alle Ausländer aus allen betroffenen Ländern angeordnet", erklärte der Leiter der US-Einwanderungsbehörde USCIS am Donnerstag im Onlinedienst X. Auf Nachfrage der US-Fernsehsender CNN und NBC zu den betroffenen Ländern verwies die USCIS auf 19 im Juni von US-Präsident Donald Trump in einem Dekret aufgelistete Staaten.