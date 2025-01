Nachdem die Wahl in Rumänien wegen des Verdachts der russischen Einmischung annuliert worden ist, steht nun der Termin für Neuwahlen fest.

red/AFP 16.01.2025 - 14:58 Uhr

Nach der Annullierung der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Rumänien hat die Regierung einen neuen Wahltermin festgelegt. Der Urnengang finde am 4. Mai statt, kündigte die Regierung in Bukarest am Donnerstag nach einer Kabinettssitzung an. Sollte keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen erzielen, wird am 18. Mai eine zweite Wahlrunde abgehalten.