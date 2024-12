Das Erschrecken über den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg hält weder Touristen von weither noch Stuttgarter selbst vom Bummel durch die Budenstadt ab. Wir haben uns auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt umgehört.

Heidemarie H. Hechtel 21.12.2024 - 17:14 Uhr

„Waas? Oh Gott!“ Franz-Joseph Stölb hat am Samstagvormittag von dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt noch gar nichts gehört und erschrickt zutiefst: „Wie schrecklich!“ Er ist mit seiner Frau Sabine aus Trier gekommen, um Freunde in Ludwigsburg zu besuchen. Da sei am Freitagabend natürlich das Wiedersehen gefeiert worden, und man habe gar keine Nachrichten gehört.