Nach Anschlag in Magdeburg

Nach dem Weihnachtsmarktanschlag in Magdeburg warnt Sachsen-Anhalts Integrationsbeauftragte, Susi Möbbeck (SPD), vor rassistischen Übergriffen auf Migranten.

red/epd 30.12.2024 - 18:27 Uhr

Sachsen-Anhalts Integrationsbeauftragte Susi Möbbeck (SPD) hat vor rassistischen Übergriffen auf Migranten nach dem terroristischen Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg gewarnt. „Worte werden zu Taten: Migranten werden auf offener Straße als Terroristen beschimpft und körperlich angegriffen“, erklärte Möbbeck am Montag in Magdeburg. Während Überlebende, Angehörige und Helfende nach Ruhe und Raum für ihre Trauer suchten, missbrauchten rechtsextreme Kräfte den Anschlag, um eine menschenverachtende Agenda zu verbreiten.