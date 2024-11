Gedenken an Reichspogromnacht –Polizei in Stuttgart verstärkt vertreten

Die Angriffen auf israelische Fußballfans in Amsterdam kurz vor dem 9. November haben auch Auswirkungen auf Stuttgart. Sie sorgen für eine erhöhte Polizeipräsenz bei den Veranstaltungen am Samstag zum 86. Jahrestag der Novemberpogrome.

Jan Sellner Janina Link / 08.11.2024 - 16:31 Uhr

Nach den Angriffen auf israelische Fußballfans in Amsterdam wird die Stuttgarter Polizei am Samstagabend die Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht auf dem Vorplatz der Synagoge in der Hospitalstraße 36 mit verstärktem Einsatz begleiten. Das berichtet eine Sprecherin der Polizei unserer Zeitung. „Wir sind verstärkt vor Ort und haben unsere Maßnahmen diesbezüglich angepasst“, so die Pressesprecherin.