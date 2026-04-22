Weil der Preis für Balkonkraftwerke stark gesunken ist, wurde der Zuschuss in Stuttgart gestrichen. Eine Fraktion betont erneut die „soziale Komponente“, findet aber keine Mehrheit.
22.04.2026 - 11:02 Uhr
Bisher gab es in Stuttgart 200 Euro von der Stadt, wenn man sich ein Balkonkraftwerk gekauft hat. Inhaber der Bonuscard bekamen 300 Euro. Damit lag Stuttgart vor ein paar Jahren im Trend. Immer mehr Kommunen bezuschussten die Steckersolarmodule, weil sie als erster kleiner Einstieg in die Energiewende gelten.