Nach den schweren Vorwürfen gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen erfährt die Moderatorin Collien Fernandes viel Unterstützung von anderen Prominenten – auch aus Baden-Württemberg.
23.03.2026 - 13:52 Uhr
Seit Jahren kursieren gefälschte Nacktbilder, sogenannte sexualisierte Deepfakes, von Collien Fernandes im Internet. Die Moderatorin wehrt sich gegen die digitale Gewalt. Auch ihren Ex-Mann, den Schauspieler Christian Ulmen, beschuldigt Fernandes in ihrem Kampf gegen die Verbreitung der Aufnahmen. Zuerst hatte das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ über Fernandes’ Vorwürfe berichtet. Ein in Spanien geführtes Ermittlungsverfahren befindet sich in einer sehr frühen Phase.