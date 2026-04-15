Die meisten von der Kündigung des Trägers ASB Stuttgart betroffenen Kinder haben inzwischen eine neue Schulbegleitung. Es stehen noch Hospitationen an.
15.04.2026 - 14:50 Uhr
Zwei Monate im Ausnahmezustand liegen hinter mehreren sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ). Aktuell soll sich die Lage bessern. Nachdem die Stadt Anfang Februar dem Träger Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Stuttgart wegen Betrugsvorwürfen für die Schulbegleitung gekündigt hatte, konnte inzwischen für den Großteil der Kinder eine Lösung gefunden werden.