Nach dem Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff „Hondius“ wurde bereits eine Kontaktperson in einer Münchner Klinik unter Quarantäne betreut. Jetzt ist eine zweite Passagierin dazu gekommen.
13.05.2026 - 21:00 Uhr
Eine zweite Hantavirus-Kontaktperson vom Kreuzfahrtschiff „Hondius“ ist in Bayern in Quarantäne gekommen. Sie wurde aus Düsseldorf, wo die dortige Uniklinik sie zunächst aufgenommen hatte, nach München gebracht, teilten das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und die München Klinik mit. Sie befindet sich nun in der Infektiologie der München Klinik Schwabing.