Nach Bauernprotesten 2024 in Biberach

Im vergangenen Jahr ist es rund um den politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach zu Ausschreitungen gekommen – das Treffen musste abgesagt werden. Dieses Mal zeigt die Polizei erhöhte Präsenz.

Florian Dürr 05.03.2025 - 13:11 Uhr

Dieses Jahr gehen die Grünen auf Nummer sicher: Nur wer angemeldet ist, darf rein in die Biberacher Stadthalle zum politischen Aschermittwoch der Partei. Draußen sichern zahlreiche Polizisten das Gebiet rund um das Gebäude, Absperrungen und etliche Polizeiautos sind zu sehen. Es ist die Konsequenz aus den Bauernprotesten im vergangenen Jahr, als es zu Ausschreitungen kam und die Veranstaltung abgesagt werden musste. Dieses Mal bleibt es friedlich: Nach einer Schweigeminute für die Opfer der Amokfahrt in Mannheim am Rosenmontag beginnt die Veranstaltung wie geplant.