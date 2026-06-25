Wegen eines Blitzeinschlags ist eine Ampelanlage an der B 295 und K 1015 in Renningen defekt. Weil die Reparatur andauert, hat das Landratsamt Umleitungen eingerichtet.

Sophia Herzog 25.06.2026 - 13:11 Uhr

Autofahrer müssen in Renningen weiterhin mit einigen Einschränkungen zurechtkommen: Nach einem Blitzeinschlag ist eine Ampel an der Kreuzung der Bundesstraße 195 mit der Kreisstraße 1015 beschädigt. Das schicksalhafte Unwetter ereignete sich in der vergangenen Woche. Das Landratsamt spricht von einem „Totalausfall“. Die Reparatur der Anlage dauere noch an.