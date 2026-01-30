Nach Boris Palmers Forderung: Ausweisung bei Angriff auf Polizisten? – „Rechtlich hochproblematisch“

Boris Palmers empörte Reaktion über den brutalen Angriff eines Ukrainers auf Polizisten vor zwei Wochen in Tübingen können sie bei der Gewerkschaft der Polizei (GdP) gut verstehen: „Wer Einsatzkräfte angreift, greift den Rechtsstaat an. Insofern ist die Empörung von Oberbürgermeister Palmer über die Tat nachvollziehbar“, sagt Thomas Mohr, der GdP-Sprecher für Baden-Württemberg. Dennoch halte man es „für rechtlich und verfassungsrechtlich problematisch, eine automatische Ausweisung als zwingende Folge eines Angriffs auf Polizeibeamte zu fordern“, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung.