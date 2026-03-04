Nach dem Lkw-Brand im Engelbergtunnel ist die Oströhre der A81 wieder offen. Die Weströhre bleibt jedoch auf unbestimmte Zeit gesperrt – was bedeutet das für Autofahrer?
04.03.2026 - 06:20 Uhr
Die Autobahn 81 ist nach dem Brand im Engelbergtunnel westlich von Stuttgart wieder in eine Richtung befahrbar. Die Oströhre wurde in den frühen Morgenstunden gegen 5 Uhr freigegeben, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die Weströhre bleibe wegen der großen Schäden wohl noch wochenlang gesperrt. Der Brand habe die Betriebstechnik hier auf mehrere hundert Meter zerstört, hieß es.