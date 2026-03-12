Nach dem folgenschweren Brand eines Lkw-Aufliegers im Engelbergtunnel bei Leonberg laufen die Reparaturarbeiten an der beschädigten Röhre. Eine Spur soll bald wieder befahrbar sein.

Nach dem verheerenden Brand eines Sattelzug-Aufliegers im Engelbergtunnel bei Leonberg laufen die Arbeiten an der betroffenen Weströhre mit Hochdruck. Wie die Autobahn GmbH nun berichtet, soll in der Röhre zum Ende kommender Woche zunächst ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Karlsruhe/München freigegeben werden.

Bei dem Vorfall am Nachmittag des Dienstags, 3. März, fing der mit Kühlschränken beladene Auflieger eines Trucks Feuer. Wie die Polizei berichtet, war die Ursache möglicherweise ein Reifenschaden. Der Laster war auf der A 81 von Rothenburg ob der Tauber zum Sitz der Spedition nach Nagold unterwegs. Der Fahre bemerkte den Brand, stoppte den Laster kurz nach der Einfahrt in den Tunnel und koppelte die Zugmaschine ab. Bei dem Feuer wurden zwei Personen verletzt, sie zogen sich schwere Rauchgasvergiftungen zu.

Engelbergtunnel nach Brand: Mehrere Gutachten, auch zum Zustand des Betons

„In den vergangenen Tagen wurden mehrere Gutachten durchgeführt, unter anderem Bohrkernuntersuchungen im Beton“, berichtet Wolfgang Grandjean, Leiter Unternehmenskommunikation der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest. Die sich daraus ergebenden Sanierungsmaßnahmen seien bereits angelaufen. Zu den Kosten machte die Autobahn GmbH in ihrer Mitteilung keine Angabe.

Doch nicht nur das: „Die Weströhre wurde komplett gereinigt, um eine bessere Sicht zu gewährleisten. Aus Sicherheitsgründen wurden auch die Abluftkanäle gereinigt, um etwaige durch den Brand entstandene Schadstoffe zu beseitigen“, so Grandjean.

Kaputte Kabel, abgeplatzter Beton: Die Weströhre des Engelbergtunnels ist schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Foto: Simon Granville

Im zerstörten Bereich wird nun der kaputte Beton entfernt und erneuert , die Fahrbahn saniert und eine provisorische Beleuchtung installiert. „Um Staus und Umleitungsverkehr zu verringern, wird der Tunnel nach Abschluss dieser Arbeiten einspurig geöffnet“, so der Unternehmenssprecher. Um die Sicherheit zu gewährleisten, werde während der Öffnung eine Brandwache vor dem Tunnel aufgestellt. „Für etwaige Restarbeiten wird die Weströhre bei Bedarf nachts in der verkehrsarmen Zeit gesperrt“, so Grandjean weiter.

Engelbergtunnel: Rampe aus Richtung Karlsruhe bleibt dicht

Keine Veränderung gibt es in der Oströhre: Sie bleibt in ihrem aktuellen Zustand mit zwei Fahrspuren in Richtung Heilbronn offen. Von Karlsruhe kommend wird die Umleitung über die Anschlussstelle Leonberg-Ost aufrechterhalten.

Die Rampe aus Richtung Karlsruhe bleibt aus Sicherheitsgründen gesperrt – ursprünglich hatte Grandjean betont, dass auch sie so schnell wie möglich wieder geöffnet werden solle. Doch die Überleitung und Kreuzung der von Karlsruhe einfahrenden Lkw auf die rechte Spur im Tunnel stelle eine zu große Unfallgefahr dar. „Zudem sind die Beeinträchtigungen in diesem Bereich der A8 geringer als erwartet“, betont er.