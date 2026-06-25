Am Tag zwei nach dem verheerenden Brand in der Filderhalle haben die Geschäftsführer und verschiedene Fachleute den Schaden in Augenschein genommen.

Viele Menschen in Leinfelden-Echterdingen sind noch immer geschockt von den Ereignissen, die sich am Dienstagmittag in Leinfelden abgespielt haben. Am Tag zwei nach dem verheerenden Brand in der Filderhalle haben nun Vertreter aus dem städtischen Hochbauamt, Brandermittler der Polizei, die beiden Geschäftsführer der Filderhalle, sowie Versicherungsleute den Schaden in Augenschein genommen, den das Feuer angerichtet hat. Auch Statiker waren bei der Begehung am Donnerstagmorgen dabei. „Wir sind guter Dinge, dass wir den Veranstaltungsbetrieb im Panoramasaal bald wieder aufnehmen können“, sagt Kevin Goldberg, einer der beiden Geschäftsführer, kurz danach unserer Zeitung.

„Löschwasser ist in einzelne Bereiche der Halle eingedrungen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Das Wasser sei bereits am Unglücksabend entfernt worden, sodass jetzt mit der Trocknung begonnen werden kann. Das abgebrannte Dach des Foyers der Filderhalle soll zurückgebaut und zugänglich gemacht werden. Eine provisorische Stromversorgung wurde bereits eingerichtet. Zur Unterstützung der Arbeiten werde die Bahnhofstraße rund um die Filderhalle voraussichtlich bis Ende kommender Woche gesperrt.

Die Sanierung der Filderhalle ist vorerst unterbrochen

Die Sanierung der Filderhalle, die eigentlich im September abgeschlossen sein sollte, werde so lange unterbrochen, bis die Ursache des Brandes geklärt ist, teilt die Stadt weiter mit. Die Geschäftsführung der Filderhalle – also Kevin Goldberg und Stephan Wieland – stehe im Austausch mit den betroffenen Kunden und unterstütze bei der Suche nach Alternativen für Veranstaltungen.

Die Küche, der Panoramasaal und die Büros sind dagegen nicht vom Brand betroffen. Sie werden aktuell auf mögliche Schadstoffe untersucht, um die Sicherheit von Besuchern und Personal zu gewährleisten. Mit den Ergebnissen dieser Untersuchungen werde Ende kommender Woche gerechnet. Sollten diese unauffällig sein, kann dort voraussichtlich zeitnah wieder gearbeitet werden beziehungsweise können dort schon bald wieder Veranstaltungen stattfinden. „Aus technischer Sicht bestehen dafür bereits jetzt keine Einwände, zumal die Brandmeldeanlage auch wieder funktioniert“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Verlässliche Aussagen zur Wiederinbetriebnahme seien aber erst nach Abschluss der Untersuchungen möglich.