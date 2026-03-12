Nach dem Esslinger Bürgerentscheid: Was verspricht die „kleine, feine Sanierung“ der Stadtbücherei?

Die Esslinger Bürgerschaft hat am Sonntag mit Zweidrittelmehrheit festgelegt, dass die Stadtbücherei im Bebenhäuser Pfleghof bleiben soll. Die Pläne des Oberbürgermeisters, das frühere Modehaus Kögel für die Bücherei zu kaufen und zu sanieren, fanden keine Mehrheit. Damit rückt ein Gemeinderatsbeschluss vom Dezember 2022 wieder in den Fokus: Damals war die bereits geplante großzügige Erweiterung und Modernisierung der Bücherei zu den Akten gelegt und stattdessen das beschlossen worden, was OB Matthias Klopfer als „kleine, feine Sanierung“ des Pfleghofs bezeichnet. Die soll nun angegangen werden.