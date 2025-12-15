In Australien herrschen nach dem Terroranschlag auf ein jüdisches Fest am beliebten Bondi Beach Schock und Trauer. Premier Albanese kündigt erste Konsequenzen an.
15.12.2025 - 16:55 Uhr
Nach den tödlichen Schüssen auf die Teilnehmer eines jüdischen Festes am berühmten Bondi Beach in Sydney will Australiens Regierung die bereits als streng geltenden Waffengesetze verschärfen. „Die Regierung ist bereit, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen“, sagte Premierminister Anthony Albanese. Am Montag kamen zahlreiche Menschen am Bondi Beach zu einer Mahnwache zusammen, um der 15 am Vortag getöteten Menschen zu gedenken, wie auf Fotos zu sehen war.