Nach der Parlamentswahl in den Niederlanden muss eine Koalition gebildet werden. Das wird schwer und kann lange dauern. Das Parlament ist zersplittert.
08.12.2025 - 18:18 Uhr
Fast sechs Wochen nach der Parlamentswahl steuern die Niederlande auf eine Minderheitsregierung zu. Linksliberale, Christdemokraten und Rechtsliberale wollen über die Bildung einer Koalition verhandeln, teilte der vom Parlament ernannte Sondierer, der frühere Politiker Sybrand Buma, mit. Die drei Parteien sollten über eine Grundlage für eine „stabile Regierung“ verhandeln.