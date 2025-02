Nach einem Shitstorm der brasilianischen Community wegen einer diskriminierenden Darstellung in einem Lesebuch sieht sich der Mildenberger Verlag Anfeindungen gegenüber. So reagiert der Geschäftsführer Frank Mildenberger.

Alexandra Kratz 21.02.2025 - 11:00 Uhr

Seit einer Woche arbeitet der Schulbuch-Verlag Mildenberger im Krisenmodus. Der Grund ist eine Sprechblase in dem Deutschbuch „ABC der Tiere – Sprachbuch 4. Klasse”. In dieser sagt ein fiktiver Junge über sich selbst: „Ich lebe in Rio de Janeiro/Brasilien. Ich gehe nicht in die Schule. Morgens suche ich Essensreste in Mülltonnen. Ich möchte Fußballprofi werden.“ Viele Menschen mit brasilianischen Wurzeln empfinden diese Darstellung als beleidigend und diskriminierend. In den sozialen Medien brach ein Shitstorm los. Der Verlag hat sich schnell und umfassend entschuldigt.