 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Kind mit Gigantismus – viele trauen sich die Assistenz nicht zu

Nach Eklat um Schulbegleitung Kind mit Gigantismus – viele trauen sich die Assistenz nicht zu

Nach Eklat um Schulbegleitung: Kind mit Gigantismus – viele trauen sich die Assistenz nicht zu
1
Für Jan wird eine Schulbegleitung gesucht, die sich die Aufgabe zutraut. Er ist eines von 146 Kindern, die am 4. Februar ihre Assistenz verloren haben. Foto: Privat; Lichtgut/Kovalenko

Der zwölfjährige Jan hat Gigantismus und Autismus. Er gehört zu den Stuttgarter Kindern, für die sich nur schwer eine neue Schulbegleitung findet. Aktuell bindet er zwei Lehrkräfte.

Familie/Bildung/Soziales: Viola Volland (vv)

Der zwölfjährige Jan ist nicht nur ungewöhnlich groß und schwer für sein Alter, sondern auch geistig auf dem Niveau eines Kleinkinds. Sprechen kann er nicht. Jan wurde mit Gigantismus und Autismus geboren. Der Schüler der Gustav-Werner-Schule in Zuffenhausen ist eines der 146 Kinder, die von der fristlosen Kündigung des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) Stuttgart in der Schulbegleitung betroffen sind. Auch er musste vom 4. Februar an von einem Tag auf den anderen zuhause bleiben. Und er gehört zu den Kindern, bei denen es besonders schwierig ist, Ersatz zu finden. Viele trauten sich seine Begleitung gar nicht zu, berichtet seine Mutter, Agnieszka Tomczak. Sie seien eingeschüchtert von seiner Statur.

 

Auf dem Papier hat die Stadt Stuttgart für alle 146 Kinder neue Träger beauftragen können. Zehn verschiedene Träger haben Verträge mit dem Schulverwaltungsamt geschlossen. Doch gerade bei herausfordernden Behinderungen und Erkrankungen ist der sogenannte Matching-Prozess nicht einfach. Es muss passen zwischen Kind und der Person, die die Schulbegleitung übernimmt. Aktuell laufen die Hospitationen in den Schulen.

Noch keine Hospitation für betroffenes Kind

Für Jan ist allerdings noch niemand da gewesen. Katja Kuklinski, die Leiterin der Gustav-Werner-Schule, hofft, dass der beauftragte Träger nächste Woche jemanden zur Hospitation schickt, eventuell könne diese aber auch erst nach den Osterferien stattfinden. Bei ihm und einem weiteren Schüler sei die Suche nach einer geeigneten Person, die sich die Aufgabe auch vorstellen kann, am anspruchsvollsten.

Aktuell binde Jan zwei Lehrkräfte – er kommt im Wechsel mit dem anderen Kind in die Schule, das ähnlich herausfordernd ist. Drei Tage die Woche ist Jan für jeweils zwei Schulstunden da, an den übrigen zwei Tagen der andere Schüler. Auch Jans Schulbegleitung würde von einer Lehrkraft unterstützt werden, berichtet die Schulleiterin. „Das geht gar nicht anders“, sagt sie. Man müsse sehr gut auf den Schüler eingehen, damit Eskalationen möglichst gar nicht erst entstünden und es nicht körperlich wird.

Familienleben in Stuttgart

Familienleben in Stuttgart

Mehr lesen»

Unsere Empfehlung für Sie

Nach ASB-Kündigung: Stuttgarter Schule im Notfallmodus – wie der Unterricht jetzt abläuft

Nach ASB-Kündigung Stuttgarter Schule im Notfallmodus – wie der Unterricht jetzt abläuft

Die Helene-Schoettle-Schule in Bad Cannstatt ist am stärksten von der Kündigung des Schulbegleitungsträgers ASB betroffen. Wie läuft der Unterricht jetzt? Ein Besuch vor Ort.

Bildungsbürgermeisterin Isabel Fezer (FDP) hatte im Sozial- und Gesundheitsausschuss ausgeführt, dass die Stadt Stuttgart davon ausgehe, dass alle Kinder nach den Osterferien wieder in der Schule begleitet werden. Jans Mutter ist skeptisch, dass ihr Sohn so schnell wieder jemanden an seiner Seite hat. Sie hat schon viele Enttäuschungen erlebt. Vergangenen Sommer zum Beispiel hat ihr ein Träger der Behindertenhilfe für die Ferienbetreuung abgesagt, weil die Mitarbeiterinnen sich Jans Betreuung nicht zutrauten. „Viele haben Angst vor ihm“, sagt die Stuttgarterin.

Neun Stunden die Woche pflegefrei

Die Alleinerziehende hat eine „schwierige Zeit“ hinter sich. Rund einen Monat lang sei Jan nach der Kündigung des ASB gar nicht in der Schule gewesen. „24 Stunden non stop“ habe sie sich um ihn kümmern müssen. Selbst der Gang in den Supermarkt sei kaum zu bewerkstelligen gewesen. „Eine Katastrophe“, sagt die vierfache Mutter. Sie hat auch noch ein Kind im Grundschulalter, das sie ebenfalls braucht.

Inklusive der Fahrtzeit hat die Mutter aktuell neun Stunden die Woche Entlastung. Auf viel mehr kann sie auch in Zukunft nicht hoffen. Denn schon vor dem 4. Februar hatte der Zwölfjährige nur neun Schulstunden die Woche Unterricht – immerhin verteilt auf fünf statt nun drei Tage. Ansonsten komme es zu einer Überforderung, erklärt Kuklinski die niedrige Stundenzahl. Man gestalte die kurze Zeit lieber positiv und baue dann darauf auf. Bei anderen Kindern habe man mit diesem Vorgehen gute Erfahrungen gemacht, sie kämen heute sogar in Vollzeit. Die große Belastung der Mutter ist ihr bewusst. Man sei eng mit ihr im Gespräch, um weitere Hilfen zu vermitteln.

„Ich habe keine Wahl“, sagt die Mutter

„Die Lehrer und die Schule versuchen, was sie können“, sagt auch Agnieszka Tomczak selbst, dennoch fühlt sie sich allein. Sie müsse eigentlich zum Arzt und sich um ihre eigene Gesundheit kümmern. Doch solange dieser Schwebezustand herrscht, wagt sie es nicht, einen Termin auszumachen. Natürlich sei es nicht gut, ständig über die eigenen Grenzen zu gehen. „Aber ich habe keine Wahl“, sagt sie.

Weitere Themen

Nach Eklat um Schulbegleitung: Kind mit Gigantismus – viele trauen sich die Assistenz nicht zu

Nach Eklat um Schulbegleitung Kind mit Gigantismus – viele trauen sich die Assistenz nicht zu

Der zwölfjährige Jan hat Gigantismus und Autismus. Er gehört zu den Stuttgarter Kindern, für die sich nur schwer eine neue Schulbegleitung findet. Aktuell bindet er zwei Lehrkräfte.
Von Viola Volland
Quartier in Stuttgart: Bisher seltener Eisspeicher beheizt diese 480 Wohnungen in Stuttgart

Quartier in Stuttgart Bisher seltener Eisspeicher beheizt diese 480 Wohnungen in Stuttgart

Die Bewohner im Rosenstein-Quartier in Stuttgart haben einen Eisspeicher als Energiequelle. Der Verantwortliche sagt: „Die Anlage macht sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch Spaß.“
Von Judith A. Sägesser
Stuttgarter Frühlingsfest: Aufbau läuft: So sieht es derzeit auf dem Wasen aus

Stuttgarter Frühlingsfest Aufbau läuft: So sieht es derzeit auf dem Wasen aus

Der Countdown läuft: In einem Monat startet das 86. Stuttgarter Frühlingsfest. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange – auch die Zelte stehen schon.
Von Michael Bosch
Wagenburg-Gymnasium: „Man kann sich nicht vorbereiten“ – was Auschwitz mit Stuttgarter Schülern macht

Wagenburg-Gymnasium „Man kann sich nicht vorbereiten“ – was Auschwitz mit Stuttgarter Schülern macht

Eine Klassenfahrt der anderen Art haben Schülerinen und Schüler des Wagenburg-Gymnasiums unternommen. Sie waren in Krakau und Auschwitz unterwegs – und berichten darüber.
Von Jan Sellner
Polizei in Stuttgart: Drogen am Steuer? Mann gefährdet Verkehr

Polizei in Stuttgart Drogen am Steuer? Mann gefährdet Verkehr

Ein Autofahrer ist am Montag aufgrund seiner gefährlichen Fahrweise aufgefallen. Die Polizei zog ihn aus dem Verkehr. Was bisher bekannt ist.
Von Christine Bilger
Hohe Benzinpreise: Mehr als zwei Euro pro Liter – Ist die Tankwut der Autofahrer gerechtfertigt?

Hohe Benzinpreise Mehr als zwei Euro pro Liter – Ist die Tankwut der Autofahrer gerechtfertigt?

Mehr als zwei Euro kostet der Liter Benzin. Erste Politiker schlagen vor, mit einer staatlichen Preisbremse einzugreifen. Aber wie hoch sind die Mehrkosten eigentlich?
Von Andreas Geldner und Jan Georg Plavec
Gastronomie im Hotel Sautter: Neues Strandleben für den Westen – Mauritius zieht ins Hotel Sautter

Gastronomie im Hotel Sautter Neues Strandleben für den Westen – Mauritius zieht ins Hotel Sautter

Die Stuttgarter Kette setzt ihren Expansionskurs fort: Im Westen der Stadt eröffnet Mauritius Ende März ein neues Restaurant. Das Lokal und der große Biergarten standen jahrelang leer.
Von Kathrin Haasis
Unsere Autorin macht Schluss: Warum ich keine Angst vor meinem 30. Geburtstag habe

Unsere Autorin macht Schluss Warum ich keine Angst vor meinem 30. Geburtstag habe

30 werden: Popkultur und Freund:innen schüren die Angst. Doch was, wenn die 30er einfach wie die 20er sind – nur mit mehr Geld und weniger Drama? Ein Plädoyer unserer Autorin.
Von Julia Mähl
Erhebung der Stadt: So oft kommt Ihr Vorname in Stuttgart vor

Erhebung der Stadt So oft kommt Ihr Vorname in Stuttgart vor

Rund 40.000 verschiedene Vornamen gibt es in Stuttgart. Das Statistische Amt hat sie ausgewertet. Auf einer Internetseite kann man nach Herzenslust stöbern.
Von Jürgen Bock
Nach Konzert in Stuttgart: Kraftklub beglücken Fans und Straßenmusiker mit spontanem Mini-Auftritt

Nach Konzert in Stuttgart Kraftklub beglücken Fans und Straßenmusiker mit spontanem Mini-Auftritt

Nach ihrem Konzert in der Stuttgarter Schleyerhalle überraschen Kraftklub Fans und einen Straßenmusiker mit einem spontanen Mini-Auftritt auf offener Straße.
Von Michael Bosch
Weitere Artikel zu Stuttgart Video
 
 