Nach einem Fehler im Pokalspiel zwischen Stuttgart und Freiburg steht der Schiedsrichter heftig in der Kritik. Ein Kollege fordert nun einen faireren Umgang.
26.04.2026 - 17:08 Uhr
Nach der heftigen Kritik an Schiedsrichter Tobias Welz im Anschluss an das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg hat Patrick Ittrich seinen Kollegen in Schutz genommen. „Ich muss eine Sache loswerden: Ich finde es unfassbar unverschämt, dass ein Schiedsrichter an einer Szene kaputt geredet wird“, sagte Ittrich im „Doppelpass“ von Sport1. „Das muss ich in aller Deutlichkeit sagen.“