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  8. Ist es der vermisste Junge aus Renningen? Ermittler ziehen Obduktion in Betracht

Nach Fund von Babyleiche Ist es der vermisste Junge aus Renningen? Ermittler ziehen Obduktion in Betracht

Nach Fund von Babyleiche: Ist es der vermisste Junge aus Renningen? Ermittler ziehen Obduktion in Betracht
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Nach dem Fund eines toten Säuglings in Renningen nehmen die Menschen Anteil. Foto: Enrique Kaczor/dpa

Nach dem Fund einer Babyleiche gehen die Ermittlungen weiter. Einiges deutet darauf hin, dass es sich um den vermissten Jungen handelt. Die Bürger beschäftigt dessen Schicksal.

Ludwigsburg: Franziska Kleiner (fk)

Was ist mit dem drei Monate alten Jungen passiert, der aus einem Kinderwagen in Renningen verschwand? Nach wie vor ist unklar, ob es sich bei der am Freitag gefundenen Leiche eines Babys um diesen Jungen handelt. Gleichwohl sagte der Sprecher der Polizeidirektion Ludwigsburg, Steffen Grabenstein, dem SWR: „Kollegen des Polizeipräsidiums haben das Kind im Zuge der Suchmaßnahmen gefunden. Den Gesamtumständen nach muss man davon ausgehen, dass es sich um das zuvor vermisst gemeldete Kind handelt. Die abschließende Identifizierung steht noch aus. Die Kriminaltechnik arbeitet.“ Und er fügte an: „Zum jetzigen Zeitpunkt ist es sehr wahrscheinlich.“

 

Säugling war als vermisst gemeldet worden

Am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr war der Säugling von den Eltern als vermisst gemeldet worden. Die Polizei gab am Freitagvormittag bekannt, dass der Junge zum Zeitpunkt des Verschwindens in einem Kinderwagen an der Wohnanschrift der Mutter lag.

Derweil nimmt die Bevölkerung Anteil an dem Schicksal des drei Monate alten Jungen. In Renningen werden Kerzen aufgestellt an jener Stelle, an der das Kind gefunden worden sein soll.

Leichnam am frühen Nachmittag gefunden

Um die Identität des Säuglings zweifelsfrei zu klären, ziehen die Ermittler eine Obduktion in Betracht. Mit weiteren Informationen halten sich die Ermittler bedeckt. Sie verweisen auf kommende Woche.

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften, unter Zurhilfenahme von Hubschrauber, Drohnen und Suchhunden, war seit dem späten Donnerstagabend nach dem Jungen gesucht worden. Mehr als hundert Helfer von DRK, THW, DLRG, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Um 13.45 Uhr fanden Beamten den Leichnam.

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Zwischendurch hatten sich die Beamten unter anderem auf Facebook an die Bevölkerung gewandt mit der Bitte, von eigenständigen Suchaktionen abzusehen und sich nicht an Spekulationen zu beteiligen.

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