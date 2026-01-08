Bei dem Einsturz eines Hauses in Albstadt kommen drei Menschen ums Leben, viele weitere sind von den Folgen betroffen. Am Abend können viele Anwohner zurück nach Hause.

red/dpa/lsw 08.01.2026 - 21:20 Uhr

Nachdem bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus im baden-württembergischen Albstadt auch mehrere Nachbargebäude beschädigt wurden, können nach Angaben der Stadt nahezu alle Anwohner wieder zurück in ihre Häuser. Bis auf die Bewohner eines Hauses, die von der Stadt in einem Hotel untergebracht wurden, wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung am Donnerstagabend sagte.