Grundschulkinder suchen in Ditzingen am Glemsufer unter einer Brücke Schutz vor dem Starkregen. Damit haben sie sich jedoch in eine brenzlige Situation begeben.

Stefanie Köhler 29.07.2025 - 15:16 Uhr

So idyllisch die Glems im Sommer bei Hitze ist und animiert, die Füße im Wasser abzukühlen oder Modellboote fahren zu lassen, so gefährlich ist der Fluss bei Starkregen. Das wurde bei einem Großeinsatz von Rettungskräften am Sonntagnachmittag in Ditzingen in der Glemsaue mehr als deutlich: Zwei Mädchen hatten unter der Brücke zwischen der katholischen Kirche und dem Festplatz Schutz vor dem Starkregen gesucht. Eine Passantin, die zuvor die Kinder im Grundschulalter am Flussufer hatte herumklettern sehen, machte sich Sorgen und wählte den Notruf.