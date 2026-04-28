Der Schlagerstar Howard Carpendale ärgert sich über einen Witz, den Oliver Welke in der „Heute Show“ gemacht hat. Dieser frotzelt zurück.

Ist Moderator Oliver Welke in der aktuellen Ausgabe der „Heute Show“ zu weit gegangen? Der Witz „Hundert Beine, stinkt alles nach Urin. Was ist das? Die erste Reihe bei Carpendale“ kam zumindest bei dem Schlagersänger selbst überhaupt nicht gut an. Er ärgerte sich so, dass er sich auf Instagram direkt an Welke wandte: „Sag mal, spinnst du?“

Welke fehle es demnach an „Humor und Talent“. Er forderte Welke außerdem auf, mal ein Konzert von ihm zu besuchen und verlangte außerdem eine Entschuldigung. Carpendale sei enttäuscht, dass Welke sich an Menschen abarbeite, „die sich nicht wehren können.“

Welke reagierte – wahrscheinlich aber nicht ganz so, wie Carpendale sich das gewünscht hätte. Gegenüber der „Bild“ sagte der Komiker: „Unser Thema in der Sendung war KI, und in einem Ausschnitt erzählt ein Pflegeroboter einen schlechten Witz. Danach habe ich, versucht, einen noch schlechteren draufzusetzen – hat ja auch geklappt.“

Carpendales Sohn unterstützt den Schlagerstar

Dafür habe er einen Schlagersänger ausgewählt, den jeder kennt. Welke sagte außerdem: „Im Übrigen war ich tatsächlich noch nie bei einem Howard-Carpendale-Konzert. Aber ich wette, dass da wohlriechende Menschen jeden Alters sitzen.“

Unterstützung erhielt Howard Carpendale unter anderem von seinem Sohn. Dieser sprang seinem Vater auf Instagram zur Seite und schrieb: „Was darf die Satire? Alles“, zitierte Wayne Carpendale Kurt Tucholsky. Man sollte aber auch den Rest gelesen haben: Satire schlägt nach oben. Sonst ist sie einfach nur armselig.“