Der Schlagerstar Howard Carpendale ärgert sich über einen Witz, den Oliver Welke in der „Heute Show“ gemacht hat. Dieser frotzelt zurück.
28.04.2026 - 08:42 Uhr
Ist Moderator Oliver Welke in der aktuellen Ausgabe der „Heute Show“ zu weit gegangen? Der Witz „Hundert Beine, stinkt alles nach Urin. Was ist das? Die erste Reihe bei Carpendale“ kam zumindest bei dem Schlagersänger selbst überhaupt nicht gut an. Er ärgerte sich so, dass er sich auf Instagram direkt an Welke wandte: „Sag mal, spinnst du?“