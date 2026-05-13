Im April verletzte sich Jonathan Klinsmann an der Wirbelsäule. Nun meldet sich der Torhüter bei seinen Fans und bestätigt, dass er aus der Klinik entlassen ist.
13.05.2026 - 15:34 Uhr
Die Gebete der VfB-Fans, die bei einem Spiel im April in der Cannstatter Kurve ein riesiges Banner mit der Aufschrift „Gute Besserung, Jonathan Klinsmann!“ hochgehalten haben, wurden erhört: Der Sohn von Jürgen Klinsmann wurde wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Der Torwart des italienischen Zweitligisten Cesena FC hatte sich im April während eines Spiels in Palermo einen Bruch an der Wirbelsäule zugezogen.