Der Landkreis Freudenstadt hat nur noch ein Krankenhaus. Der Landrat tut viel, um es zu erhalten. Doch das geht auf Kosten anderer Angebote – vor allem für Familien.
Nach der Insolvenz des Stuttgarter Marienhospitals ist die Sorge um die Krankenhäuser im Land groß. Die von der Bundesgesundheitsministerin geplante Gesundheitsreform, so die Befürchtung, könnte die Misere noch verschärfen. „Ich kann nicht verstehen, wie man auf die Idee kommen kann, dass Geld abgeschöpft werden kann bei den Krankenhäusern“, sagt der Freudenstädter Landrat Andreas Junt (parteilos) und warnt: „Wir werden die Rückgabe von privaten Krankenhäusern an die Landkreise erleben.“ Doch auch, wenn ein Krankenhaus erhalten bleibt, geht Junt davon aus, dass die Menschen das zu spüren bekommen - denn dafür werde an anderer Stelle gespart.