 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Sportmeldungen

  6. Es gibt Interesse an der Marke „Stuttgart Surge“

Nach Insolvenzantrag Es gibt Interesse an der Marke „Stuttgart Surge“

Nach Insolvenzantrag: Es gibt Interesse an der Marke „Stuttgart Surge“
1
Spielt das Surge-Logo im American Football auch weiterhin eine Rolle? Foto: Baumann

Nach dem finanziellen Aus des Meisters der European League of Football (ELF) geht der vorläufige Insolvenzverwalter davon aus, dass Anfang Januar das Insolvenzverfahren eröffnet wird.

Derzeit ist immer noch offen, wie es im nächsten Jahr im europäischen Top-Football weitergeht. Einige Clubs bauen darauf, dass es der European League of Football (ELF) nun doch gelingen wird, einen Spielbetrieb zu organisieren. Andere setzen voll auf das Investoren-Konstrukt namens American Football League Europe (AFLE). Offene Fragen? Gibt es bei beiden Projekten jede Menge. Weshalb eines klar ist: Die sichere sportliche Perspektive, die Stuttgart Surge womöglich geholfen hätte, sich doch noch irgendwie aus der schwierigen finanziellen Situation herauszuwinden, besteht bis heute nicht. Dass der angeschlagene Meister Ende November den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hat, bleibt folglich auch im Rückblick die korrekte Vorgehensweise. Mittlerweile ist der Prozess auf der nächsten Stufe angekommen.

 

Sebastian Mielke, der vorläufige Insolvenzverwalter aus der Stuttgarter Kanzlei Menold Bezler, hat sein Gutachten fertiggestellt. Es geht nun an das Insolvenzgericht am Amtsgericht Stuttgart – verbunden mit einer Empfehlung des Anwalts: „Ich werde die Eröffnung des Insolvenzverfahrens vorschlagen.“

Stuttgart Surge: zahlungsunfähig und überschuldet

Dass Stuttgart Surge zahlungsunfähig war, ließ sich schon kurz nach dem unfreiwilligen Abschied des ELF-Champions aus einer Aussage Mielkes herauslesen („Aus meiner Sicht war der Insolvenzantrag zwingend geboten“). Nicht unwahrscheinlich ist, dass der Anwalt nun auch zum Schluss kam, dass zudem eine Überschuldung vorlag. Dies ist immer dann der Fall, wenn die Höhe der Schulden die vorhandenen Vermögenswerte übersteigt, die im Fall von Stuttgart Surge hauptsächlich aus getragener Ausrüstung bestehen dürfte. „Alle Schritte, die von der Betreibergesellschaft eingeleitet worden sind“, erklärt Sebastian Mielke, „waren richtig und überfällig.“

Unsere Empfehlung für Sie

Insolvenz von Stuttgart Surge: Opfer eines riskanten Spiels

Insolvenz von Stuttgart Surge Opfer eines riskanten Spiels

Football-Meister Stuttgart Surge fehlt nach Meinung unseres Autors Jochen Klingovsky auch deshalb das Geld, um weitermachen zu können, weil es die Rebellen-Liga noch nicht gibt.

In den nächsten Tagen wird sich das Insolvenzgericht mit dem Gutachten von Sebastian Mielke befassen. Der Anwalt geht davon aus, dass Anfang Januar das Insolvenzverfahren eröffnet und er offiziell als Insolvenzverwalter eingesetzt wird. Gut möglich ist, dass er sich anschließend nicht nur mit den Gläubigern des Football-Champions unterhält, sondern auch weitere Gespräche mit Leuten führt, die Interesse an der Marke „Stuttgart Surge“ haben. „Erste Kontakte gab es bereits“, sagt Sebastian Mielke, „es ist nicht ausgeschlossen, dass im American Football unter dem Namen Stuttgart Surge irgendwann wieder etwas Neues entsteht.“

Weitere Themen

„Boxen ist ein dreckiges Geschäft“: Deshalb tritt Anthony Zaulig nicht gegen Simon Zachenhuber an

„Boxen ist ein dreckiges Geschäft“ Deshalb tritt Anthony Zaulig nicht gegen Simon Zachenhuber an

Nachdem der Kampf als perfekt gemeldet worden war, obwohl er keinen Vertrag unterschrieben hatte, boxt Anthony Zaulig nicht gegen Simon Zachenhuber – und kritisiert den Veranstalter.
Von Jochen Klingovsky
Frisch-Auf-Geschäftsführer Hofele: „Ich sehe den Bundesligahandball in Göppingen eher als gefährdet an“

Frisch-Auf-Geschäftsführer Hofele „Ich sehe den Bundesligahandball in Göppingen eher als gefährdet an“

Gerd Hofele sagt, warum das Jugendkonzept für Frisch Auf Göppingen alternativlos ist und es gefährlich ist, dass die Schere gegenüber den Großstadtclubs immer weiter auseinander geht.
Von Jürgen Frey
Basketball-Bundesliga: MHP Riesen Ludwigsburg fehlen drei Sekunden zum Sieg

Basketball-Bundesliga MHP Riesen Ludwigsburg fehlen drei Sekunden zum Sieg

Schwarzer Montag für Ludwigsburgs Basketballer. Die führen in Rostock nach der Pause schon mit 14 Punkten – und verlieren in der Verlängerung.
Von Joachim Klumpp
Wutausbruch bei Darts-WM in London: Star aus Schottland schlägt sich die Hand blutig

Wutausbruch bei Darts-WM in London Star aus Schottland schlägt sich die Hand blutig

Wutausbruch auf der Bühne: Der schottische Profi Cameron Menzies scheidet in London bei der Darts-WM aus - und schlägt auf einen Tisch ein.
Skispringen heute live: Wann geht der Weltcup in Engelberg weiter? Zeitplan, Termin, TV

Skispringen heute live Wann geht der Weltcup in Engelberg weiter? Zeitplan, Termin, TV

Der Skisprung-Weltcup der Frauen und Männer macht in der Saison 2025/26 Station in Klingenthal. Wann gesprungen wird, zu welchen Uhrzeiten die Wettbewerbe stattfinden und wo Fans die Wettkämpfe live im TV und im Livestream verfolgen können. Das sind die wichtigsten Infos im Überblick.
Von Florian Huth
Darts-WM Übertragung heute: Peter Wright und Max Hopp im Free-TV und Livestream

Darts-WM Übertragung heute Peter Wright und Max Hopp im Free-TV und Livestream

Welche Sender übertragen die Spiele der PDC World Darts Championship im TV? Gibt es die Partien der Darts-WM auch kostenlos im Livestream? Hier sind die aktuellen Ansetzungen und Übertragungsdetails.
Von Florian Huth
Final-Niederlage gegen Norwegen: Deutsche Handballerinnen holen WM-Silber

Final-Niederlage gegen Norwegen Deutsche Handballerinnen holen WM-Silber

Die goldene Krönung gelingt nicht, aber Deutschlands Handballerinnen feiern mit WM-Silber den größten Erfolg seit 32 Jahren. Im Finale gibt es gegen Norwegen einen Krimi ohne Happy End.
DHB-Team Vizeweltmeister: Euphorie an die Basis tragen

DHB-Team Vizeweltmeister Euphorie an die Basis tragen

Das verlorene Finale der DHB-Frauen ändert nichts an der positiven Außenwirkung dieser WM. Die Euphorie gilt es, an die Basis weiterzutragen, meint unser Autor Jürgen Frey.
Von Jürgen Frey
Handball-Bundesliga: Schwacher TVB-Auftritt in Hannover – auswärts weiter sieglos

Handball-Bundesliga Schwacher TVB-Auftritt in Hannover – auswärts weiter sieglos

Reihenweise technische Unzulänglichkeiten und Fehlwürfe rauben dem TVB Stuttgart bei der TSV Hannover-Burgdorf jegliche Siegchance. Am Ende setzt es eine 22:28-Niederlage.
Von Jürgen Frey
Boxen: Ardian Krasniqi bleibt ungeschlagen – kommt es bald zu einem WM-Kampf?

Boxen Ardian Krasniqi bleibt ungeschlagen – kommt es bald zu einem WM-Kampf?

Zwölfter Kampf, zwölfter Sieg: Halbschwergewichtler Ardian Krasniqi schlägt auch den Argentinier Gaspar Fernandez zu Boden – und träumt von weiteren großen Taten.
Von Jochen Klingovsky
Weitere Artikel zu Stuttgart Surge American Football Insolvenz Marke European League of Football
 
 