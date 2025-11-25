Nachdem ihr Auftritt in Esslingen Debatten ausgelöst hatte, startet Angelina Melnikowa wohl nicht in Heidelberg. Die russische Turnerin ist wegen ihrer politischen Haltung umstritten.
25.11.2025 - 11:40 Uhr
Das Finale der Deutschen Turnliga (DTL) in Heidelberg wird der TSV Tittmoning-Chemnitz offenbar ohne Superstar Angelina Melnikowa bestreiten. Wie die „Deutsche Welle“ berichtet, bestätigte Trainerin Tatjana Bachmayer, dass der Verein auf die 25-Jährige verzichten wird, die immer wieder aufgrund ihrer Sympathien für Russlands Präsident Wladimir Putin in der Kritik steht.