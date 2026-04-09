Mario Adorf gehörte zu den größten Stars des deutschen Films. Unzählige Rollen spielte er in seiner langen Karriere. Jetzt ist der Schauspieler im Alter von 95 Jahren gestorben.
09.04.2026 - 09:46 Uhr
Der Schauspieler Mario Adorf ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 95 Jahren in seiner Wohnung in Paris, wie sein Management und die Filmagentur Reinholz der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Er sei nach kurzer Krankheit eingeschlafen, hieß es in einer Mitteilung.