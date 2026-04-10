Wenn die Linorias den Foodtruck öffnen, stehen Pinsa, Pasta und italienische Lebensart auf der Speisekarte. Der Weg in die Selbstständigkeit begann mit einer Lebenskrise.
Eigentlich verlief das Leben von Giuseppe und Giuseppina Linoria in klar strukturieren Bahnen. Er verdiente als gelernter Kunststoffformengeber bei einem Autozulieferer das Geld, sorgte in der Freizeit als DJ und Sänger auf italienischen Events für Stimmung und ließ sich einmal jährlich einen Bart wachsen, um als Christus bei der Karfreitagsprozession der italienischen Kirchengemeinde seiner Heimatstadt Mühlacker die Kreuzigung Jesus nachzuspielen. Sie kümmerte sich um Haus und Kinder. Gemeinsam tourten sie mit einer sizilianischen Volkstanzgruppe von Auftritt zu Auftritt und servierten nebenbei als Caterer italienische Spezialitäten.