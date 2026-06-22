Der am Freitag aufgefundene Säugling wird obduziert. Außerdem hat die Staatsanwaltschaft ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.
22.06.2026 - 11:15 Uhr
Der Säugling, der am Freitag tot augefunden wurde, wird obduziert. Das haben die Staatsanwaltschft Stuttgart und Polizeipräsidiums Ludwigsburg in einer gemeinsamen Presseerklärung mitgeteilt. Die Kriminalpolizei hat die Todesfallermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang soll auch ein DNA-Abgleich zur endgültigen Identifizierung des Säuglings erfolgen. Eine Obduktion des toten Kindes zur Feststellung der mutmaßlichen Todesursache soll im Laufe des Montags (22. Juni) erfolgen.