Der Säugling, der am Freitag tot augefunden wurde, wird obduziert. Das haben die Staatsanwaltschft Stuttgart und Polizeipräsidiums Ludwigsburg in einer gemeinsamen Presseerklärung mitgeteilt. Die Kriminalpolizei hat die Todesfallermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang soll auch ein DNA-Abgleich zur endgültigen Identifizierung des Säuglings erfolgen. Eine Obduktion des toten Kindes zur Feststellung der mutmaßlichen Todesursache soll im Laufe des Montags (22. Juni) erfolgen.

Baby war am Donnerstag verschwunden Der drei Monate alte Junge war am späten Donnerstagabend an der Wohnanschrift der Mutter aus dem vor dem Haus stehenden Kinderwagen verschwunden und als vermisst gemeldet worden. Ein Großaufgebot von Helfern suchte nach dem Kind, unter Zuhilfenahme von Drohnen und dem Polizeihubschrauber „Bussard“. Am Freitagmittag wurde die Leiche eines Babys zwischen Renningen und Malmsheim, am Rankbach, tot aufgefunden.

Ob es sich zweifelsfrei um den drei Monate alten vermissten Jungen handelt und wie das Kind zu Tode kam, soll nun die Obduktion klären. Zu den Umständen des Verschwindes machen die Behörden keine Angaben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich unter der Telefonnummer 0800/1100225 oder per Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu wenden.