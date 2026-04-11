Der US-Präsident hat den Astronauten der Mondmission Artemis 2 nach ihrer Rückkehr zur Erde gratuliert.

US-Präsident Donald Trump hat den Astronauten der Mondmission Artemis 2 nach ihrer Rückkehr zur Erde gratuliert. „Glückwünsche an die großartige und sehr talentierte Crew der Artemis 2“, schrieb Trump am Freitag (Ortszeit) auf seiner Onlineplattform Truth Social. „Die gesamte Reise war spektakulär, die Landung war perfekt, und als Präsident der Vereinigten Staaten könnte ich stolzer nicht sein.“

Trump lud die Astronauten ins Weiße Haus ein und rief als künftiges Ziel eine Reise zum Mars aus: „Wir werden es wieder tun, und dann, nächster Schritt, Mars!“

Die Crew der Artemis 2. Foto: Uncredited/NASA/dpa

Die Astronauten der Artemis-2-Mission waren am Freitag (Ortszeit) nach der erfolgreichen Mond-Umrundung zurück auf der Erde gelandet. Die Orion-Raumkapsel mit der vierköpfigen Crew an Bord landete wie geplant vor der kalifornischen Küste im Pazifischen Ozean.

Astronauten weiter von Erde entfernt als je ein Mensch zuvor

Die US-Astronauten Reid Wiseman, Victor Glover und Christina Koch sowie der Kanadier Jeremy Hansen hatten ihre Mission am 1. April begonnen. In ihrem Verlauf waren sie weiter von der Erde entfernt als je ein Mensch zuvor. Zudem sammelten sie wertvolle wissenschaftliche Daten, um künftige bemannte Mondlandungen vorzubereiten.

Für das Jahr 2028 strebt die Nasa erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder eine bemannte Mondlandung an. Zuletzt waren US-Astronauten 1972 mit Apollo 17 auf dem Mond gelandet. Langfristig sind Reisen zum Mars anvisiert.