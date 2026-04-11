Der US-Präsident hat den Astronauten der Mondmission Artemis 2 nach ihrer Rückkehr zur Erde gratuliert.
11.04.2026 - 08:18 Uhr
US-Präsident Donald Trump hat den Astronauten der Mondmission Artemis 2 nach ihrer Rückkehr zur Erde gratuliert. „Glückwünsche an die großartige und sehr talentierte Crew der Artemis 2“, schrieb Trump am Freitag (Ortszeit) auf seiner Onlineplattform Truth Social. „Die gesamte Reise war spektakulär, die Landung war perfekt, und als Präsident der Vereinigten Staaten könnte ich stolzer nicht sein.“