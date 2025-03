Staatsgalerie Stuttgart „Ja, das hat mir Spaß gemacht“ – wie der Museumsbesuch zum Erlebnis wird

Seit Januar ist Loana Oyeniran die neue Leiterin der Abteilung „Besuchererfahrung“ in der Staatsgalerie Stuttgart. Im Gespräch erzählt sie, was es damit auf sich hat und was ihr selbst bei einem Museumsbesuch wichtig ist.