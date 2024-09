Es ist ein weiterer Paukenschlag: Nach dem Rückzug der Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour will nun auch der Vorstand der Grünen Jugend geschlossen aus der Partei austreten.

red/AFP/dpa 25.09.2024 - 23:11 Uhr

Der Vorstand der Grünen Jugend will geschlossen aus der Partei austreten. Das kündigten die Vorsitzenden der Grünen-Nachwuchsorganisation, Svenja Appuhn und Katharina Stolla, am Mittwoch in einem Schreiben an, das der Nachrichtenagentur AFP vorlag. „Wie ihr vielleicht schon gehört habt, haben wir – der gesamte Bundesvorstand der Grünen Jugend – uns dazu entschieden, nicht erneut zu kandidieren und morgen aus der Partei auszutreten“, heißt es darin.