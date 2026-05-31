Serienmeister Ludwigsburg hatte sich vor der Saison zurückgezogen. Diese Lücke nutzen die Handballerinnen aus Ostwestfalen-Lippe zum ersten Titel
31.05.2026 - 18:32 Uhr
Die Handballerinnen der HSG Blomberg-Lippe sind zum ersten Mal deutscher Meister. Im dritten und entscheidenden Spiel der Finalserie besiegte der Club aus Ostwestfalen-Lippe in eigener Halle den Pokalsieger Borussia Dortmund mit 30:26 (13:12). Das erste Spiel hatte Dortmund in eigener Halle 28:27 gewonnen. Das zweite Spiel entschieden Blomberg zu Hause auch 28:27 für sich, ehe das Team von Trainer Steffen Birkner den Triumph im dritten Duell perfekt machte.