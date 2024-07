15 Attentate auf Präsidenten und Kandidaten in Geschichte der USA

Wer US-Präsident ist oder für das Amt kandidiert, lebt mit tödlichen Risiken. Trump ist nicht der erste Kandidat, auf den ein Anschlag verübt wird.

red/dpa 14.07.2024 - 15:12 Uhr

Präsidenten, ehemalige Präsidenten sowie Kandidaten für das mächtigste Amt in den USA sind immer wieder Attentatsversuchen ausgesetzt. Vor den Schüssen auf Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania am Samstag gab es laut Recherchedienst des US-Kongresses 15 direkte Angriffe auf US-Präsidenten oder Präsidentschaftskandidaten.