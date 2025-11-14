Die Polizei hat einen Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft Stuttgart verhaftet und ermittelt gegen weitere Bedienstete. Wie sind diese in den Konflikt zweier Sicherheitsfirmen verwickelt?
14.11.2025 - 14:37 Uhr
Die baden-württembergische Justiz wird von einem handfesten Korruptionsskandal erschüttert. Es wird gegen sieben Bedienstete der Stuttgarter Staatsanwaltschaft ermittelt, die unter anderem unbefugt Daten weitergegeben haben sollen. Gegen einen Mitarbeiter – nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein Wachtmeister – sowie zwei mutmaßliche Auftraggeber wurden Haftbefehle erlassen, sie sitzen in Untersuchungshaft.