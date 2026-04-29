Nach Spanner-Skandal Uni Freiburg kündigt Personalchefin fristlos
Neue Entwicklung im Freiburger „Spanner-Skandal“: die Personalchefin wurde von der Uni-Spitze fristlos gekündigt. Nun klagt sie.
Neue Eskalation im „Spanner-Skandal“ an der Universität Freiburg: Die Leiterin der Personalabteilung ist nach einem Konflikt um die Kommunikationspolitik der Uni-Spitze in dem Fall fristlos gekündigt worden. Dies bestätigte ihre Anwältin, während die Uni „solche Vorgänge weder bestätigen noch kommentieren“ wollte.