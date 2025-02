Eine Kripo für Tötungsdelikte versucht weiter zu klären, was vor dem Tod eines Zwölfjährigen auf dem Bahnsteig an der Haltestelle Max-Eyth-See geschah. Seine Schule gibt eine Mitteilung auf ihrer Homepage heraus.

Der am Freitagmittag an der Stadtbahn-Haltestelle Max-Eyth-See in Stuttgart-Hofen getötete Zwölfjährige war Schüler der Jörg-Ratgeb-Schule im Stadtteil Neugereut. Das hat die Schulleitung auf der Homepage des Schulverbundes mitgeteilt. Darin heißt es: „Mit großer Bestürzung haben wir erfahren, dass einer unserer Schüler am Freitag auf tragische Weise aus dem Leben gerissen wurde. Wir sind tief berührt und voller Mitgefühl für seine Familie, Freunde und alle, die ihn geschätzt und geliebt haben. In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei allen, die nun schwer betroffen sind. Die gesamte Schulgemeinschaft trauert und möchte den Angehörigen in dieser schweren Zeit Kraft und Trost spenden“.