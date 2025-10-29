Ein halbes Jahr nach dem tödlichen Autorennen beginnt ab Dezember eine hohe Taktung an Prozesstagen. Den Männern werden unter anderem Mord und versuchter Mord vorgeworfen.
29.10.2025 - 10:00 Uhr
Es ist ein halbes Jahr her, dass Merve (23) und Selin (22) ihr Leben verloren, als ein Raser den Ford Focus der beiden Frauen auf der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg mit seinem Wagen zertrümmerte. Nachdem Ende September bekannt wurde, dass drei Männer unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes angeklagt sind, steht nun der Termin für den Prozessbeginn fest.