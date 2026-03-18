Nach tödlichem Unfall bei Ehningen Hohe Unfallgefahr auf kurvenreicher Strecke
Am Dienstagnachmittag ist ein 16-jähriger Motorradfahrer zwischen Mauren und Ehningen tödlich verunglückt – die Strecke ist gefährlich, Unfälle sind häufig.
Am Dienstagnachmittag ist ein 16-jähriger Motorradfahrer zwischen Mauren und Ehningen tödlich verunglückt – die Strecke ist gefährlich, Unfälle sind häufig.
Tragisches Unglück im Maurener Tal: Auf der kurvigen Strecke nach Ehningen gerät ein 16-Jähriger am Dienstagnachmittag mit seine Leichtkraftrad in den Gegenverkehr und stößt frontal mit einem VW zusammen. Der Jugendliche stirbt noch an der Unfallstelle – ein trauriger Tiefpunkt einer ganzen Reihe von Unfällen, die sich dort in den vergangenen Jahren ereignet haben.