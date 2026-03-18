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Nach tödlichem Unfall bei Ehningen Hohe Unfallgefahr auf kurvenreicher Strecke

Nach tödlichem Unfall bei Ehningen: Hohe Unfallgefahr auf kurvenreicher Strecke
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Wegen des tödlichen Unfalls war die Strecke am Dienstag bis 20 Uhr gesperrt. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Am Dienstagnachmittag ist ein 16-jähriger Motorradfahrer zwischen Mauren und Ehningen tödlich verunglückt – die Strecke ist gefährlich, Unfälle sind häufig.

Tragisches Unglück im Maurener Tal: Auf der kurvigen Strecke nach Ehningen gerät ein 16-Jähriger am Dienstagnachmittag mit seine Leichtkraftrad in den Gegenverkehr und stößt frontal mit einem VW zusammen. Der Jugendliche stirbt noch an der Unfallstelle – ein trauriger Tiefpunkt einer ganzen Reihe von Unfällen, die sich dort in den vergangenen Jahren ereignet haben.

 

Denn: So landschaftlich reizvoll die Strecke durch das Maurener Tal sein mag, so gefährlich ist sie auch. Zwischen dem kleinen Teilort Mauren und Ehningen schlängelt sich die Straße in engen Kurven am Wald entlang. Auf der Strecke gilt Tempo 70, rund um Mauren eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Dennoch kam es in den vergangenen Jahren regelmäßig zu schweren Karambolagen auf der Kreisstraße 1001 – in der Regel weil Auto- oder Motorradfahrer von der Fahrbahn abkamen oder in den Gegenverkehr gerieten.

Ähnlicher Unfall im November 2022

Im vergangenen Oktober erst war ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer abends in Richtung Ehningen von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Dabei riss er mit seinem Auto einen Funkmast vollständig aus der Verankerung, der Mercedes wurde 20 Meter durch die Luft geschleudert und blieb seitlich auf der Straße liegen. Der Fahrer sowie drei weitere minderjährige Insassen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.

Fatal erinnert der aktuelle Unfall an den November 2022, als ein 16-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Der Fahranfänger war damals nachmittags auf der K 1001 mutmaßlich zu schnell in Richtung Ehningen unterwegs gewesen und in einer Rechtskurve kurz nach Mauren in den Gegenverkehr geraten. Er streifte einen entgegenkommenden VW Golf und kollidierte dann frontal mit dem dahinter fahrenden Ford Transit.

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Im Kreis Böblingen gerät ein 16-jähriger Motorradfahrer mit seiner Maschine in den Gegenverkehr. Dort prallt er frontal in ein Fahrzeug – mit schlimmen Folgen.

Zu Jahresbeginn 2022 war eine 54-Jährige mit ihrem Fiat in diesem Streckenabschnitt am Vormittag von der Straße abgekommen. Das Auto überschlug sich mehrfach und blieb im Feld liegen. Die Fahrerin konnte den Fiat erstaunlicherweise selbstständig verlassen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ähnlich war es einem 64-jährigen Motorradfahrer im November 2020 gegangen. Er war auf Kreisstraße zwischen Mauren und Ehningen nach links in den Straßengraben geraten. Das Motorrad überschlug sich, der Fahrer wurde auf einen Feldweg geschleudert und schwer verletzt.

Die K 1001 führt durch das Maurener Tal. Foto: Archiv/Bischof

Nachdem es bereits in den 2010er-Jahren dort häufig gekracht hatte und die Kreisstraße damals in einem schlechten Zustand war, sanierte das Landratsamt im Frühjahr 2019 die K 1001 zwischen Ehningen und Holzgerlingen. Die Ausbesserung und teilweise Verbreiterung der Strecke auf rund 3,8 Kilometern kostete fast eine Million Euro.

Erhöhte Vorsicht geboten

Auch, um die Verkehrssicherheit zu verbessern, wurden erst im vergangenen Februar die Bäume am Waldrand entlang der Straße gefällt und zurückgeschnitten. Vier Wochen lang war die Straße deshalb gesperrt.

Klar ist: Grundsätzlich gilt für Auto- und Motorradfahrer, auf dieser Strecke erhöhte Vorsicht walten zu lassen. Zu hohes Tempo, eine kleine Unaufmerksamkeit oder mangelnde Konzentration können auf der kurvenreichen und engen Straße von Holzgerlingen über Mauren nach Ehningen bitter bestraft werden.

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