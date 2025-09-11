Das Olgaeck in Stuttgart soll sicherer werden: Mit dem Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde reagiert die Stadt auf Forderungen, den Knotenpunkt zu entschärfen.
11.09.2025 - 14:12 Uhr
Fuß vom Gas am Olgaeck: Von Donnerstag an gilt dort Tempo 30. Damit will die Stadt Stuttgart die Ecke sicherer machen, an der am 2. Mai ein tödlicher Unfall geschehen war. Die Schilder wurden in der Nacht zum Donnerstag aufgestellt, mit sofortiger Wirkung gilt nun das neue Tempolimit, und zwar an der Charlottenstraße und an der Olgastraße.