Ein Toter wird in einem Straßengraben gefunden, ein aufgewühlter Hund harrt neben ihm aus. Nach der Obduktion gibt es keinen Zweifel an der Todesursache.
13.01.2026 - 12:13 Uhr
Ein tot in einem Straßengraben gefundener Mann ist offenbar von seinem eigenen Hund totgebissen worden. Das Verletzungsbild des 33-Jährigen spreche für eine körperliche Auseinandersetzung mit dem Tier, hat ein Polizeisprecher nach der Obduktion mitgeteilt. Auch die weiteren Ermittlungen deuteten auf den Hund, einen American Bulldog, hin.